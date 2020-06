Timo Werner "ha detto sì al Chelsea": la stampa internazionale esalta il (quasi) colpo Blues

Timo Werner a un passo dal Chelsea. Il colpo è pronto per essere definitio, coi Blues che adesso devono solo trovare l'intesa con il RB Lipsia: la clausola, che scade il 15 giugno, è di 62 milioni di euro. L'offerta sarebbe di 55 ma siamo ai dettagli. Un acquisto definito dai media inglesi molto vicino: l'agente del giocatore è a Lipsia per presentare la proposta alla società della Red Bull.

La stampa internazionale esalta il colpo Blues Arrivano subito le reazioni a caldo della stampa britannica. "Ziyech dall'Ajax già preso mesi fa, Werner vicino e un terzino (Chilwell) a seguire). Il Chelsea ha già messo a segno un'ottima campagna trasferimenti che non è neppure ancora aperta", scrive il collega Liam Twomey di Athletic. Ex giocatore e ora inviato per la tv norvegese (è l'intervistatore di Klopp e del "Let's talk about six" di Madrid post Champions, ndr) Jan Aage Fjortoft, spiega che "il Liverpool si è tirato fuori". Interessante notazione anche da parte di Kristof Terreur, firma del giornale belga HLN in Inghilterra come spiega che "i soldi per Werner sono più o meno quelli che l'Atletico Madrid verserà per il riscatto di Alvaro Morata al Chelsea". "Timo Werner ha detto sì al Chelsea", spiega Matt Law del Telegraph.

