tmw Galatasaray, c'è un problema stipendi: possibile risoluzione per Feghouli

Sofiane Feghouli è uno dei giocatori più pagati del calcio turco. Il suo stipendio, da oltre 3 milioni di euro netti più bonus, incomincia a essere un problema per il Galatasaray. Anche perché è in scadenza fra una stagione e la sensazione che non ci sarà un accordo per prolungare un'eventuale permanenza, considerati gli stadi a porte chiuse.

CONTATTI PER LA RISOLUZIONE - Così negli ultimi giorni si è parlato, fra le parti, di una possibile risoluzione consensuale. Da capire se farla partire già da fine giugno oppure se concludere la stagione e poi, eventualmente, trovare un accordo di buonuscita. L'ultima sconfitta con il Rizespor inficia la classifica, perché i sei punti da Basaksehir e Trabzonspor - che andrebbero in Champions League - rischiano di essere difficilmente colmabili. Così Feghouli potrebbe essere libero e cercarsi una nuova sistemazione, anche in Francia.