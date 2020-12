tmw L'ex Juve Beltrame ha rescisso col CSKA Sofia: contatti con Maritimo e Soligorsk

L'attaccante italiano Stefano Beltrame, cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ha rescisso il contratto col CSKA Sofia. Sbarcato in Bulgaria un anno fa, il calciatore classe '93 a sei mesi dalla scadenza naturale dell'accordo ha deciso di risolvere l'accordo a causa del sovraffollamento in attacco in rosa che - senza coppe e senza la volontà di rinnovare il contratto - si sarebbe potuto tramutare in uno scarso impiego da qui a giugno.

Beltrame è adesso libero da vincoli contrattuali e già due club si sono fatti avanti: da un lato i portoghesi del Maritimo, dall'altro il Soligorsk, società campione di Bielorussia che prenderà parte ai preliminari di Champions League.