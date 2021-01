tmw Stefano Beltrame riparte dal Portogallo: accordo fino al 2023 col Maritimo

Stefano Beltrame pronto a ripartire dalla prima divisione portoghese. Attaccante classe '93 cresciuto in Italia tra Novara e Juventus, Beltrame è reduce dall'avventura al CSKA Sofia conclusa lo scorso dicembre e ora ripartirà dal Maritimo, club ottavo in classifica in Primeira Liga. L'accordo per un contratto fino al 2023 è stato raggiunto, Beltrame firmerà nel primo pomeriggio ed è pronto a ripartire con un ruolo da protagonista dal Portogallo.