tmw Macheda vice-capocannoniere della Super League greca: il Pana vuole rinnovare

vedi letture

Federico Macheda è l'attuale vice-capocannoniere del campionato greco. Dodici i gol fin qui realizzati con la maglia del Panathinaikos dal centravanti classe '91, che ha un contratto in scadenza a giugno.

La società ellenica vorrebbe rinnovargli il contratto e, per questo motivo, ha fatto sapere al suo entourage di volerne discutere quanto prima. Le parti quindi ne parleranno presto, anche se al momento è molto più probabile un addio a parametro zero piuttosto che un rinnovo: per Macheda, infatti, non mancano le offerte, soprattutto da Turchia e Arabia Saudita.