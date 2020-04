tmw Montpellier, niente riscatto per Rulli. Su di lui c'è forte il Siviglia

Geronimo Rulli non verrà riscattato dal Montpellier. Il club francese ha comunicato alla Real Sociedad, nei giorni scorsi, l'intenzione di non avvalersi dell'opzione fissata a 11 milioni di euro per rendere permanente l'acquisto del portiere argentino, ex Manchester City e che nelle scorse sessioni di mercato era stato accostato a Roma e Napoli.

IL SIVIGLIA FORTE - Non rimarrà però alla Real Sociedad, Rulli. La valutazione è circa di 8 milioni e il Siviglia pare intenzionato ad affidargli la porta. Tutto ovviamente dipenderà dalla situazione Coronavirus, ma gli andalusi sembrano in prima fila per il portiere.