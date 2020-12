tmw Nantong Zhiyun, Joao Silva verso l’addio: a gennaio sarà svincolato

Avventura cinese ai titoli di coda per l’ex attaccante di Bari e Palermo, Joao Silva. Il portoghese giorno 31 andrà in scadenza con il Nantong Zhiyun e al momento l’ipotesi di un rinnovo sembra davvero lontana. Occasione a parametro zero da gennaio, si accende il mercato attorno a Joao Silva, che può tornare in Italia...