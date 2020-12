Todibo già bocciato dal Benfica. Il Barcellona pronto a riaccoglierlo: c'è emergenza in difesa

vedi letture

La carriera di Jean-Claire Todibo potrebbe essere già arrivata a una svolta. Il francese, classe 1999, non è riuscito a ritagliarsi spazio con la maglia del Benfica, club nel quale è arrivato in prestito dal Barcellona. Zero presenze, un dato poco incoraggiante per un giovane che sperava di crescere nella squadra allenata da Jorge Jesus. I quotidiani catalani fanno sapere che i portoghesi avrebbero addirittura intenzione di interrompere il prestito in anticipo, rimandando così il giocatore da Koeman. Cosa farà il Barcellona? Data l'assenza di Piqué, Todibo potrebbe rivelarsi un rinforzo utile nella seconda parte di stagione. Lo stesso tecnico olandese ne ha parlato in conferenza: "Non so se sia vero che può tornare a gennaio. Non ne abbiamo parlato".