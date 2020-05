Torna la Bundesliga. Ad Borussia Dortmund: "Noi come le industrie. Senza tifosi sarà una sfida"

L'amministratore delegato del Borussia Dortmund Hans Joachim Watzke dalle colonne di Kicker.de ha commentato la decisione di far ripartire la Bundesliga arrivata oggi paragonandola alla ripartenza delle grandi industrie tedesche: “Molte industrie si stanno avviando nuovamente nel rispetto delle rigide regole imposte dal momento e questo vale anche per il calcio. Siamo consapevoli di avere una grande responsabilità per garantire la massima sicurezza possibile ai giocatori e alle loro famiglie e faremo tutto quello che serve. - continua Watzke parlando anche delle porte chiuse – Giocare senza pubblico sarà una sfida enorme per noi, visto che il Borussia può contare su una grande tifoseria, ma è giusto. Non sarebbe stato possibile economicamente fermarsi fino a quando i tifosi potranno rientrare sugli spalti”.