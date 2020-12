Tottenham, Bale ko. Mourinho: "Non è un infortunio grave ma direi di poche settimane"

vedi letture

Infortunio per Gareth Bale. A darne l'annuncio è José Mourinho. Il tecnico portoghese, alla domanda se il gallese fosse al top della condizione per la sfida contro il Fulham di domani ha così risposto: "No, non mi aspetto che Gareth sia in forma. Non direi che è un grave infortunio, ma direi poche settimane".