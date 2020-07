Tottenham-Everton, le formazioni ufficiali: Richarlison sfida Harry Kane

Ultima chiamata per Tottenham ed Everton, a caccia di un successo che permetterebbe di sperare ancora nella qualificazione alla prossima Europa League. Mourinho e Ancelotti si affrontano nel posticipo della trentatreesima giornata di Premier League, in un match che riporta alla mente i derby di Milano di un decennio fa. Queste le scelte ufficiali:

Tottenham (4-3-3): Lloris; Aurier, Dier, Alderweireld, Davies; Winks, Sissoko, Lo Celso; Lucas, Kane, Son.

Everton (4-4-2): Pickford; Coleman, Holgate, Keane, Digne; Iwobi, Davies, Gomes, Sigurdsson; Calvert-Lewin, Richarlison

⚠️ TEAM NEWS! ⚠️

1⃣ change

🇧🇷 Richarlison fit to start

🔙 Sidibé on the bench

💯 Davies makes 100th #PL appearance

COME ON YOU BLUES! #TOTEVE pic.twitter.com/5J9nQmmKGS

— Everton (@Everton) July 6, 2020