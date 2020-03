Tottenham fuori dalla FA Cup ai rigori. Krul sfrutta gli appunti sulla borraccia

Ha fatto molto rumore l'eliminazione del Tottenham dalla FA Cup per mano del Norwich City. Protagonista dei calci di rigore decisivi per le sorti del match Tim Krul, portiere, olandese dei Canaries già salito agli onori della cronaca durante il Mondiale del 2014 quando con la sua Nazionale allenata da Louis Van Gaal subentro al collega Cillissen solo per affrontare i penalites contro la Costa Rica.

Per soprendere gli Spurs l'estremo difensore del Norwich ha usato un piccolo "trucco". Sulla borraccia per dissetarsi presente a lato della sua porta Krul si era infatti segnato le modalità con la quale i calciatori di Josè Mourinho avrebbe calciato dagli 11 metri.

Ecco, a questo proposito, la foto pubblicata via Twitter da Bleacher Report



Tim Krul had a list of Tottenham's penalty takers on his water bottle during Norwich's shootout win in the FA Cup

Penalty-saving level: Expert pic.twitter.com/YEgdcpVpcl

— B/R Football (@brfootball) March 5, 2020