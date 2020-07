Tottenham, il solito Mourinho: "A Klopp o Guardiola non fai mai domande sulle scelte tecniche"

vedi letture

Il solito José Mourinho. Il manager del Tottenham è intervenuto al termine del match vinto contro il Newcastle, ma alla domanda sulle scelte tecniche lo Special One ha risposto così: "Questo genere di domande (sulle scelte tecniche, ndr) le fai solo a me, ma non le fai a Frank Lampard, a Klopp, a Guardiola o ad altri allenatori delle grandi squadre. Se Lampard fa giocare Pulisic non gli chiedi perché ad esempio non gioca Odoi. Se Pep lascia Bernardo Silva in panchina non gli chiedi il motivo. Sembra che io sia l'unico allenatore che deve far giocare 15 giocatori dall'inizio. O sono l'unico allenatore che non ha il diritto di avere buoni giocatori in panchina".