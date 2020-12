Tottenham, Mourinho su Bale: "Non è ancora al top, può a ancora migliorare"

José Mourinho: commenta la prestazione di Gareth Bale, in rete ieri sera per la 200esima volta in carriera, considerando i club in cui ha giocato e anche la nazionale maggiore: "Avete visto la partita. L'ho tolto...10/15 minuti prima della fine dalla partita per fargli risparmiare qualche energia. Ha giocato quasi tutta la partita con la qualità che ha in questo momento. Ha fatto molte cose positive ma è evidente che ci sono ancora dei particolari nei quali può migliorare".