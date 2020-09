Tottenham, serve una maxi offerta per Dele Alli. Il PSG valuta il prestito secco con gli spurs

Dele Alli lascerà il Tottenham soltanto in caso di una maxi offerta. Il centrocampista inglese - come riportato dal Telegraph - non si muoverà senza un'offerta congrua, come confermato dal presidente degli spurs Daniel Levy. Non è esclusa una cessione in prestito in questa stagione: il Paris Saint-Germain ci pensa su, ma non sarà facile trovare l'intesa economica con la società londinese.