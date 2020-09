Tottenham, vice-Kane cercasi. Mourinho valuta l'olandese Dost dell'Eintracht Francoforte

Tottenham alla ricerca di un vice-Kane. Secondo quanto riportato dal Daily Mail gli Spurs sono pronti a offrire 6 milioni di euro all'Eintracht Francoforte per Bas Dost. 31 anni, l'olandese è già andato in rete nella sua prima uscita stagionale in DFB Pokal mentre nel torneo passato ha segnato 8 reti in 24 partite di Bundesliga.