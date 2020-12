Tottenham, Winks nel dimenticatoio: possibile addio a gennaio per conquistare gli Europei

Assente dai titolari dal mese di settembre, Harry Winks sta trovando poco spazio da quando al Tottenham c'è José Mourinho in panchina. Così a gennaio il suo futuro potrebbe essere altrove. Come scrive oggi il Mirror, infatti, il centrocampista inglese è un perno della nazionale di Southgate, che però ha chiarito che nel fare le convocazioni per i prossimi Europei terrà conto soprattutto dei minuti disputati questa stagione con i rispettivi club. Dunque, al fine di aumentare le sue chance di essere convocato, a gennaio potrebbe cercare una nuova sistemazione. E gli acquirenti non mancherebbero.