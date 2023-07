ufficiale Tottenham, ceduto un esubero. L'ex doriano Winks passa al Leicester

vedi letture

Il Tottenham, che recentemente ha annunciato l'ingaggio dall'Empoli di Vicario. Gli Spurs sono concentrati anche sul mercato in uscita e, nella giornata di oggi, hanno annunciato la cessione al Leicester di Harry Winks.

Contratto di tre anni per il centrocampista, voglioso di riscatto essendo reduce da un'esperienza non esaltante con la maglia della Sampdoria in cui ha collezionato 20 presenze in Serie A.

Questo è l'annuncio ufficiale, apparso sui canali social delle Foxes: