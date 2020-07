Turchia, Emre nella storia: ha segnato in quattro diversi decenni. "Amo il calcio come pochi"

Emre Belozoglu entra nella storia del calcio turco. Il centrocampista del Fenerbahce, ex giocatore anche dell'Inter, ha segnato contro il Gençlerbirligi una rete che lo consegna alla leggenda di questo sport: a 40 anni, è il primo giocatore a trovare il gol in quattro decenni diversi nella Super League turca. Il primo risale al primo marzo 1998, quando aveva appena 17 anni e vestiva la maglia del Galatasaray. "Non sarà facile per me dire basta. Adoro il calcio più di tanti giocatori, forse è per questo che Allah mi aiuta".