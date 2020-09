Turchia, notte fonda per il Basaksehir: il Karagumruk italiano vince 2-0 sui campioni

Zero punti in tre partite, nessun gol fatto e sei subiti. Il Basaksehir campione di Turchia in carica ha cominciato malissimo la nuova stagione: la squadra di Buruk è stata sconfitta anche dal Karagumruk, formazione in cui militano tante vecchie conoscenze del calcio italiano. Viviano, Biglia e compagni hanno battuto 2-0 i rivali, grazie alle reti di Roco e Sabo, e volano momentaneamente in testa alla classifica con sette punti.