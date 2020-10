Ucraina, Shevchenko: "Stiamo preparando l'elenco dei giocatori disponibili per domani"

vedi letture

Il commissario tecnico dell'Ucraina Andriy Shevchenko ha parlato in conferenza alla vigilia dell’amichevole con la Francia: "Stiamo preparando l'elenco aggiornato dei giocatori che saranno a nostra disposizione. I giocatori saranno sottoposti a tamponi domani mercoledì e dopodomani. Lasceremo Parigi giovedì. Se tutto va bene, i giocatori potrebbero unirsi a noi a Kiev. Chi temo tra i Blues? Tutti i loro giocatori sono pericolosi. La Francia è una grande squadra. Il segreto delle sue ultime vittorie, per me, è l'allenatore Didier Deschamps. Ho un immenso rispetto per lui e per il lavoro che ha svolto".