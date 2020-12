UEFA, rimosso il divieto alle partite in Azerbaigian e Armenia

A seguito del cessate il fuoco concordato tra Azerbaigian e Armenia il 9 novembre 2020 e tenendo conto di tutte le circostanze, si valuta che le condizioni per organizzare partite UEFA in entrambi i paesi possano ora essere soddisfatte. Di conseguenza, il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso di rimuovere il divieto imposto il 20 ottobre 2020 alle partite delle competizioni UEFA in corso in Azerbaigian e Armenia.