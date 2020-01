UFFICIALE: Al Duhail, il tecnico Rui Faria si dimette dall'incarico

© foto di Cesar Cebolla/Alfaqui/Image Sport

La pesante sconfitta contro l'Al Sadd di Xavi nella finale di Coppa del Qatar ha lasciato un segno profondo in casa al Duhail, il club degli ex juventini Benatia, Mandzukic e Han. Il tecnico portoghese Rui Faria ha infatti rassegnato le proprie dimissioni da allenatore, per motivi personali, come si legge nel comunicato del club. Dimissioni che sono state accettate dalla dirigenza del club qatariota. L'ex assistende di José Mourinho lascia così l'emirato dopo un anno.