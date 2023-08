ufficiale Arsenal, il giovane attaccante John-Jules va a farsi le ossa in Championship

Nuova avventura per il giovane attaccante dell'Arsenal Tyreece John-Jules. Il talento di 22 anni si trasferisce ufficialmente al Derby County, andando così a farsi le ossa in Championship per una stagione. Di seguito l'annuncio ufficiale dei Rams, col loro rinforzo che già esibisce i suoi nuovi colori: