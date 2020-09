È stato uno degli artefici della promozione del Wolverhampton in Premier League qualche anno fa, ma da allora non è più riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nella squadra di Espirito Santo. Leo Bonatini, attaccante brasiliano di 26 anni, passa al Grasshopper: due anni di prestito per l'ex giocatore della Juventus Primavera, dopo le stagioni trascorse con le maglie di Nottingham Forest e Vitoria Guimaraes.

Leo Bonatini will spend the next two seasons on loan at @gc_zuerich.

All the best, Leo!

🤝📰

— Wolves (@Wolves) September 22, 2020