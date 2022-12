ufficiale Wolverhampton, risoluzione con Bonatini. Lo attende il campionato messicano

Rientrato in estate dal prestito in Svizzera al Grasshoppers, l'attaccante italo-brasiliano Leo Bonatini (28 anni) ha lasciato a titolo definitivo il Wolverhampton, in Premier League, mediante una risoluzione consensuale. Secondo le ultime indiscrezioni, ora lo attende l'Atletico San Luis in Messico.