ufficiale Borussia M'Gladbach, il talentino Reitz si lega al club per altri tre anni

Rinnovo di contratto con il Borussia Moenchengladbach per uno dei migliori giovani talenti attualmente presenti nella rosa dei tedeschi. Si tratta di Rocco Reitz (21 anni), centrocampista classe 2002 che dopo aver trascorso un anno e mezzo in prestito ai belgi del Sint-Truiden tra l'estate del 2021 e la seconda parte della passata stagione, sta ora trovando spazio in pianta stabile nelle rotazioni del 'Gladbach.

In questo avvio di stagione è sceso in campo in tutte e quattro le gare di Bundesliga della sua squadra (due da titolare) trovando anche un assist. Aveva l'accordo in scadenza l'estate prossima, si lega per altri 3 anni, fino al 30 giugno 2026, con il BMG che l'ha annunciato così sui suoi profili social.