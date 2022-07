ufficiale Callejon ritorna in Spagna. L'ex Napoli e Fiorentina firma con il Granada

Nuova avventura in Spagna per José Maria Callejon. L'esterno si era svincolato dalla Fiorentina lo scorso 30 giugno e adesso ha firmato un contratto con il Granada. A darne l'annuncio è lo stesso club con un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale. Il giocatore giocherà quindi con la maglia biancorossa per la prossima stagione.