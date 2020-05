UFFICIALE: Eintracht, niente scarpini al chiodo per Hasebe (letteralmente). Rinnovo annuale

Makoto Hsebe ha prolungato il suo contratto con l'Eintracht Francoforte. Il difensore centrale o centrocampista di contenimento, classe 1984, ha firmato un nuovo accordo fino al 30 giugno 2021. Lo storico nazionale giapponese è all'Eintracht ormai dal 2014.

Questo il simpatico annuncio ufficiale del club di Bundesliga, che ritrae Hasebe ancora per niente intenzionato ad appendere gli scarpini al chiodo (letteralmente):

He's not hanging 'em up just yet!! ❎

The evergreen Makoto #Hasebe has extended his contract - which was due to run out this summer - with the Eagles for a year, until June 2021. 📝🙌

–––––#SGEagles #SGE #Makoto2021 pic.twitter.com/iC1rjYZLec

— Eintracht Frankfurt (@eintracht_us) May 22, 2020