Ufficiale A 40 anni Hasebe lascia l'Eintracht Francoforte e il calcio giocato. Rimarrà nel club

Dopo 10 anni di fila in forza all'Eintracht Francoforte, con cui si è tolto delle belle soddisfazioni tra le quali l'Europa League vinta nel 2022 in finale contro i Rangers, in estate sarà addio da parte del difensore giapponese Makoto Hasebe (40 anni, in foto), che al termine del suo contratto con i tedeschi - ha fatto sapere lui stesso - darà contestualmente anche l'addio al calcio giocato.

Una carriera da oltre 700 partite, delle quali ben 300 con la squadra di Francoforte, che adesso vede la parola fine. Lo ha detto lo stesso Hasebe ai canali ufficiali del club: "Dopo 22 anni da calciatore professionista è giunto per me il momento di chiudere la mia carriera. Ho riflettuto attentamente, è giusto farlo ora. Riguardo indietro con orgoglio a ciò che ho potuto vivere nel corso degli anni. La mia permanenza a Francoforte è segnata da numerosi momenti indimenticabili, non li scorderò mai. Mi sono sentito a mio agio sin dall'inizio, Francoforte è diventata la mia seconda casa. Con questo annuncio che sia io che il club stiamo pianificando una prosecuzione assieme per il futuro, ma nelle prossime settimane la mia attenzione sarà concentrata solo sul fondamentale finale. Non vedo poi l'ora di ricoprire un nuovo ruolo all'Eintracht a partire dalla prossima estate".

Ci sono anche delle dichiarazioni di Markus Krosche, direttore sportivo del club di Bundes: "Makoto può vantare una carriera da professionista modello. Il suo atteggiamento e il suo stile di vita hanno fatto sì che potesse giocare ad alto livello anche a quarant'anni, la sua decisione merita di essere rispettata: Makoto ha fatto grandi cose per l'Eintracht Francoforte e siamo lieti che possa rimanere nel club anche in futuro per trasmettere la sua pluriennale esperienza ai giocatori".