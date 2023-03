ufficiale Eintracht Francoforte, a 39 anni arriva il rinnovo di Hasebe

L'Eintracht Francoforte ha reso noto il rinnovo di Makoto Hasebe, centrocampista di 39 anni. Il club ha comunicato ufficialmente la notizia alle 5.45 del mattino, questo per privilegiare la popolazione giapponese, dato che a Tokyo era mezzogiorno. Arrivato nel 2014, Hasebe potrà pertanto tagliare il traguardo dei 40 anni ancora in campo. Accordo fino al 2024, poi per lui è pronto un ruolo nel club fino al 2027 dove dovrebbe entrare a far parte dello staff tecnico.