ufficiale Feyenoord, secondo ritorno per van Persie. Stavolta sarà nello staff di Advocaat

Robin van Persie torna di nuovo al Feyenoord. Dopo averlo lasciato la prima volta nel 2004 per volare in Premier e la seconda nel 2019 per ritirarsi dal calcio, l'ex attaccante riabbraccia il suo vecchio club e si unisce allo staff tecnico di Dick Advocaat: "È difficile dire che tipo di lavoro farò. Non mi vedo come un allenatore in futuro. Scoprirò se mi piace e aiuterò lo staff tecnico. Dick mi ha chiamato e mi ha chiesto se volevo provare, non potevo dirgli di no".