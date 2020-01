© foto di Imago/Image Sport

Bruno Henrique ha rinnovato col Flamengo. L'esterno d'attacco brasiliano, autore di ben 26 reti e 9 assist in 46 presenze nell'ultima stagione, ha firmato un nuovo accordo fino al 2023. Una conferma importantissima per il Mengão, che col contemporaneo acquisto di Gabigol dall'Inter mantiene così la coppia offensiva che ne ha fatto le fortune nel 2019 (campionato e Copa Libertadores in bacheca). Ecco l'annuncio su Twitter dei rossoneri: