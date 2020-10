ufficiale L'ex Palermo Bruno Henrique passa all'Al-Ittihad

vedi letture

Avventura in Medio Oriente per Bruno Henrique (31). Il centrocampista brasiliano si trasferisce dal Palmeiras in Arabia Saudita all'Al-Ittihad.

Bruno Henrique ha svolto una stagione al Palermo in serie A nel 2016/17, non un'annata memorabile vista la retrocessione in B dei rosanero e la squalifica di dodici mesi rimediata per uno scandalo passaporti.