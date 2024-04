Torino, Juric: "L'Inter è una squadra forte ma noi vogliamo fare una grande gara"

Vigilia di campionato per il Torino. Domani all'ora di pranzo i granata faranno visita all'Inter campione d'Italia per cercare di ottenere punti che servono per migliorare la classifica. L'impegno non sarà facile visto che la squadra di Simone Inzaghi è un rullo compressore e in Italia ha dimostrato di avere un altro passo. In vista della partita di San Siro, il tecnico Ivan Juric ha commentato in conferenza stampa: "Ci aspettano belle partite contro le squadre più forti d'Italia. L'Inter ha vinto meritatamente e faccio i complimenti, dovremo essere al massimo per fare più punti possibili".

Come vede l'Inter?

"Giocano davanti al loro pubblico in uno stadio pieno, vorranno dimostrare il loro valore. A noi alla fine non deve interessarci, dobbiamo fare la nostra prestazione. Sono forti, vogliamo una grande gara".

Che tipo di partita sarà?

"Sia loro che noi cerchiamo di proporre le cose, come blocco lavoriamo bene e così prendiamo pochi gol".

