ufficiale Gremio, tesserato il nazionale cileno Pinares. Ha giocato anche in Italia

César Pinares (29) prova l'avventura in Brasile. Il trequartista cileno passa a titolo definitivo dall'Universidad Catolica al Gremio.

All'inizio della carriera Pinares è stato acquistato dal Chievo, per poi andare in prestito alla Triestina giocando una stagione in serie C. Negli anni Pinares ha fatto ritorno nuovamente in Cile, in seguito è finito in Grecia, Emirati Arabi e ancora una volta in patria al Colo Colo. Nel frattempo è entrato nel giro della sua nazionale.