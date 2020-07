Dopo Tanguy Kouassi, presentato ufficialmente mercoledì dal Bayern Monaco, un altro elemento del settore giovanile del Paris Saint-Germain lascia la Francia. il Fulham, infatti, ha annunciato la firma di Ziyad Larkeche, terzino sinistro di 17 anni. Il giocatore si è liberato lo scorso 30 giugno e ha sottoscritto il suo primo contratto da professionista.

French arrival! 🇫🇷

We're pleased to confirm the signing of highly rated @PSG_English left back Ziyad Larkeche!#FFC

— Fulham Football Club (@FulhamFC) July 2, 2020