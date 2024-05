Ufficiale Il Leicester riscatta Fatawu: 17 milioni allo Sporting per il ghanese classe 2004

vedi letture

Il Leicester ha riscattato Issahaku Abdul Fatawu. Il trequartista ghanese, classe 2004, era arrivato in prestito con obbligo di riscatto dallo Sporting CP. Un obbligo condizionato alla promozione della squadra di Maresca in Premier, che è arrivata nello scorso fine settimana.

Fatawu costerà ben 17 milioni alle casse delle Foxes ma ha già messo in mostra le sue capacità: ha segnato 7 reti e firmato 13 assist in 42 partite stagionali, numeri davvero sensazionali per un talento così giovane e che ha già collezionato ben 14 presenze con la sua Nazionale.