ufficiale Il tecnico a interim confermato fino a fine stagione: il Dijon si affida a Linares

Olivier Delcourt, presidente del Dijon, ha deciso di confermare David Linarès alla guida della squadra. Delcourt, che aveva nominato ad interim il suo ex centrocampista, è rimasto soddisfatto per la prestazione offerta contro il Metz (1-1) e il riscontro positivo dei giocatori. Nei giorni scorsi erano c'erano stati contatti con Franck Passi ed Erick Mombaerts, che erano i favoriti alla sostituzione del tecnico Stephane Jobard, esonerato esattamente una settimana fa. Il Dijon è ultimo in classifica con soli 4 punti conquistati in 10 partite.