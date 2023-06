ufficiale Il Tigre di Retegui cambia allenatore. Diego Martinez lascia dopo 2 anni e mezzo

Diego Martinez non è più l'allenatore del Tigre. Lo ha comunicato il club in cui gioca Mateo Retegui: "Il Club Atlético Tigre informa che, di comune accordo, Diego Martínez non è più l'allenatore della prima squadra. Lo ringraziamo per tutto il lavoro e la dedizione che ha sempre mostrato".