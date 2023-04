ufficiale Altro esonero nel campionato spagnolo. L'Espanyol si separa da Martinez

Dopo la domenica nera per gli allenatori in Premier, arriva il lunedì nerissimo per quelli spagnoli: l'Espanyol ha deciso di separarsi da Diego Martinez: fatale la sconfitta rimediata sabato contro il Girona, la quarta consecutiva che ha fatto crollare la squadra di Barcellona al terzultimo posto in classifica.