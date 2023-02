ufficiale Konyaspor, annunciato il nazionale greco Bouchalakis

Mercato aperto fino all'8 febbraio in Turchia. E il Konyaspor annuncia in giornata l'acquisto di Andreas Bouchalakis, centrocampista 29enne proveniente dall'Olympiacos. Accordo fino al termine della stagione per il nazionale greco.