ufficiale L'ex Milan Oliveira non smette. A 40 anni firma col Coritiba

L’attaccante Ricardo Oliveira non ha intenzione di smettere e nonostante i 40 anni compiuti è pronto a continuare la propria avventura da calciatore in patria. L’ex di Milan e Valencia, tornato in patria nel 2015 dopo le esperienze in Europa e negli Emirati Arabi, ha infatti firmato un contratto con il Coritiba.