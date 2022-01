UFFICIALE: Ricardo Oliveira torna in campo a 41 anni. L'ex Milan ha firmato col São Caetano

Ricardo Oliveira torna in campo a 41 anni e firma col São Caetano, club del Campeonato Paulista Série A2. L'ex attaccante del Milan, reduce dall'avventura al Coritiba, ha trovato un accordo con la società di São Caetano do Sul.

Questo l'annuncio ufficiale sulla nuova avventura del secondo miglior cannoniere in attività del calcio brasiliano (ben 377 gol all'attivo fra club e Nazionale):



Ricardo Oliveira é do Azulão!!! O segundo maior artilheiro em atividade no futebol brasileiro com 377 gols marcados por clubes e pela seleção agora vai defender o São Caetano no Paulistão da Série A2. #OAzulaoVoltou 🤩💙 pic.twitter.com/16cPSNj0sv

— São Caetano Futebol (@SaoCaetanofuteb) January 24, 2022