ufficiale L'ex obiettivo del Napoli Koutris passa al Fortuna Dusseldorf

Leonardo Koutris (25), uno dei tanti terzini sinistri accostati al Napoli negli ultimi anni, compie una nuova esperienza in prestito e, dopo il Maiorca del semestre passato, abbraccia il Fortuna Dusseldorf.

Il giocatore greco di origini brasiliane, in via di guarigione da un brutto infortunio, si trasferisce nella Zweite Bundesliga in prestito biennale con opzione d'acquisto concessa dall'Olympiakos.