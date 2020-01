© foto di Alterphotos/Image Sport

Accostato per diverso tempo al Napoli, Leonardo Koutris (24) sceglie tutt'altra destinazione per il suo futuro. Il terzino sinistro ha infatti trovato l'accordo con il Maiorca per un prestito semestrale.

Il giocatore, ormai ex Olympiakos, si è così espresso al sito ufficiale del club spagnolo: "Sono molto felice di essere parte del Maiorca e sono motivato ad iniziare e raggiungere i nostri obiettivi. Ho incontrato Ariel Ibagaza, so che è un giocatore che ha fatto la storia del club e mi ha detto che dovevo venire in una società così importante”

A questo punto appare molto difficile che l'Olympiakos si privi dell'altro terzino in rosa, egualmente seguito dal Napoli, vale a dire Kostantinos Tsimikas (23).