ufficiale L'ex Udinese Vutov va al Mezokovesd Zsory

Antonio Vutov (24) cambia casacca ma rimane in Bulgaria. Il trequartista nel giro della nazionale lascia il Botev Plovdiv dopo due anni e si accasa al Mezőkövesd Zsóry.

Contratto triennale per il giocatore che in Italia ha militato con Udinese, Cosenza e Lecce raccogliendo complessivamente trentuno presenze ed un goal in serie C.