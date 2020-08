ufficiale L'Internacional ingaggia l'ex Palermo Abel Hernandez

Esperienza in Brasile per Abel Hernandez (30). L'attaccante uruguaiano lascia l'Al Ahli in Qatar per firmare un contratto annuale con l'Internacional di Porto Alegre.

Hernandez vanta una lunga militanza in Italia, dove con la maglia del Palermo ha messo insieme 122 presenze e 36 goal, prima della cessione all'Hull City nel 2014.