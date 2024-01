Ufficiale Nuova avventura per il giramondo Abel Hernandez. L'ex Palermo al Rosario Central

Prima avventura in Argentina per un girovago del pallone come Abel Hernandez (33 anni), attaccante di nazionalità uruguaiana che in Italia abbiamo visto in azione con la maglia del Palermo tra il 2009 e il 2014. Dopo aver dato al Penarol, in Uruguay, il classe 1990 ha firmato un contratto annuale, fino al 31 dicembre 2024, con il Rosario Central.

Sarà la decima maglia diversa nella sua carriera, che l'ha visto passare per otto nazioni differenti e tre continenti.