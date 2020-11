ufficiale Lescott torna in campo dopo 3 anni. Giocherà col Racing Murcia in Copa del Rey

Sognava Samuel Eto'o, intanto ha ingaggiato Joleon Lescott. Il Racing Murcia del presidente Morris Pagniello ha annunciato di aver acquistato il difensore inglese, ex di Manchester City, Wolverhampton ed Everton. Il giocatore, classe 1982, non gioca da 3 anni ed è stato preso esclusivamente per disputare la sfida di Copa del Rey contro il Levante, in programma il prossimo 16 dicembre.